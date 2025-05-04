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Сили оборони за добу знищили два ворожі літаки, 11 танків та 1340 окупантів

Росія втратила на війні в Україні близько 956 810 солдатів.

Сили оборони за добу знищили два ворожі літаки, 11 танків та 1340 окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу українські військові знищили два російські літаки, 11 ворожих танків та ліквідували 1340 окупантів. 

Як зазначають у Генштабі, у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА ОТР, крилаті ракети та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно склали: 

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 956810 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 10758 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22403 (+24) од,
  • артилерійських систем – 27327 (+52) од,
  • РСЗВ – 1376 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1155 (+1) од,
  • літаків – 372 (+2) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34860 (+163),
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47141 (+129) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3870 (+0)

Дані уточнюються.
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