Сили оборони за добу знищили два ворожі літаки, 11 танків та 1340 окупантів

За минулу добу українські військові знищили два російські літаки, 11 ворожих танків та ліквідували 1340 окупантів.
Як зазначають у Генштабі, у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА ОТР, крилаті ракети та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 956810 (+1340) осіб,
- танків ‒ 10758 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22403 (+24) од,
- артилерійських систем – 27327 (+52) од,
- РСЗВ – 1376 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1155 (+1) од,
- літаків – 372 (+2) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34860 (+163),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47141 (+129) од,
- спеціальна техніка ‒ 3870 (+0)
Дані уточнюються.