Сили оборони за добу знищили два ворожі літаки, 11 танків та 1340 окупантів

Росія втратила на війні в Україні близько 956 810 солдатів.

За минулу добу українські військові знищили два російські літаки, 11 ворожих танків та ліквідували 1340 окупантів.

Як зазначають у Генштабі, у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА ОТР, крилаті ракети та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 956810 (+1340) осіб,

танків ‒ 10758 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 22403 (+24) од,

артилерійських систем – 27327 (+52) од,

РСЗВ – 1376 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1155 (+1) од,

літаків – 372 (+2) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34860 (+163),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47141 (+129) од,

спеціальна техніка ‒ 3870 (+0)

Дані уточнюються.