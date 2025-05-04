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За добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, є постраждалі

Шонайменше вісім ворожих КАБів атакували прифронтовий Оріхів.

За добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, є постраждалі
Фото: Іван Федоров

Російська армія за добу здійснила 497 обстрілів у 10 населених пунктах Запорізької області. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 497 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

За його словами, війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Малинівці, Темирівці та Новодарівці, а 256 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

15 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку та Новодарівку, а 216 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 26 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів.

Шонайменше вісім ворожих КАБів атакували прифронтовий Оріхів.

"Внаслідок ударів зруйновані житлові будинки. Попередньо, поранені двоє людей. Наслідки атаки встановлюються", — написав він.
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