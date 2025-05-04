Росіяни упродовж доби 90 разів атакували Сумську область

Упродовж доби окупанти РФ 90 разів обстріляли населені пункти Сумської області, пошкоджені житлові будинки. Повітряна тривога в області тривала 11 годин 22 хвилини.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом доби, з ранку 3 травня до ранку 4 травня 2025 року, російські війська здійснили 90 обстрілів по 30 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Як ідеться у повідомленні, ворог обстріляв область майже 30 КАБами та здійснив близько 30 атак FPV-дронами. Унаслідок обстрілів у Краснопільській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, господарчу споруду, два приватні житлові будинки. У Юнаківській громаді постраждало нежитлове приміщення.

Загиблих і поранених серед цивільних немає.