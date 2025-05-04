Повітряні сили ЗСУ вдарили по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ у районі Бахмута

Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому відчутних втрат.

"Підтверджено, що Повітряні Сили Збройних Сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, тимчасово окупована територія Донецької області", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Повітряними силами ЗСУ командного пункту 6-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ в районі Бахмута на ТОТ Донеччини.

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