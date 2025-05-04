Повітряні сили ЗСУ вдарили по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ у районі Бахмута

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Повітряними силами ЗСУ командного пункту 6-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ в районі Бахмута на ТОТ Донеччини.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
"Підтверджено, що Повітряні Сили Збройних Сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, тимчасово окупована територія Донецької області", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок нищівного удару Сил оборони України суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку. Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються.
Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому відчутних втрат.
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