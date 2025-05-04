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Уночі Сили ППО збили 69 із 165 ворожих безпілотників, ще 80 БпЛА не досягли цілей

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

Уночі Сили ППО збили 69 із 165 ворожих безпілотників, ще 80 БпЛА не досягли цілей
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Уночі 4 травня РФ атакувала Україну 165-ма ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО знищили 69 БпЛА, ще 80 не досягли цілей. 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"У ніч на 4 травня 2025 року (із 21.00 3 травня) противник атакував 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Приморськ – ТОТ Запорізької обл", – ідеться у повідомленні. 

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Фото: повітряні сили

80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.
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