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Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий та поранені

Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів.

Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий та поранені
Наслідки російського удару по Запоріжжю 1 травня 2025 року
Фото: Запорізька ОВА

В ніч на 2 травня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі”, - написав Федоров.

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Згодом він уточнив, що надійшла інформація про одного пораненого, і бригада медиків виїхала на місце.

Пізніше Іван Федоров повідомив, що 61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Крім того, є люди під завалами та поранені.
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