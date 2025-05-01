Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий та поранені

Наслідки російського удару по Запоріжжю 1 травня 2025 року

В ніч на 2 травня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі”, - написав Федоров.

Згодом він уточнив, що надійшла інформація про одного пораненого, і бригада медиків виїхала на місце.

Пізніше Іван Федоров повідомив, що 61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Крім того, є люди під завалами та поранені.