Мін'юст впроваджує реєстр викрадених Росією дітей

Міністерство юстиції України створило та впроваджує Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених до РФ дітей.
Про це повідомляється на сайті Мін'юсту.
"Наше головне завдання як держави - встановити особу кожної дитини, яку було незаконно депортовано державою-агресором. Реєстр - це частина нашої системної відповіді на спробу позбавити Україну її майбутнього. Ми формуємо верифіковану базу даних, яка дозволяє працювати з кожним випадком і наближати момент повернення дітей додому", - сказала заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.
Реєстр дозволяє збирати структуровану інформацію про депортованих та примусово переміщених дітей, зокрема формувати особові справи на основі даних від державних органів, місцевої влади, громадян, громадських та міжнародних організацій.
Технічне створення реєстру вже завершене. Наразі здійснюється формування та подання перших особових справ, які найближчим часом розглядатиме спеціальна міжвідомча комісія.
Сугак закликала міжнародну спільноту посилити зусилля з повернення дітей і фіксації фактів їхньої примусової депортації, зокрема, надавати інформацію про депортованих або усиновлених за кордоном дітей, вимагати від РФ розкриття місць їхнього перебування, підтримувати правові механізми повернення та сприяти технічному вдосконаленню реєстру.
Реєстр акумулює дані, які надходять від державних, місцевих та міжнародних структур, забезпечуючи цілісність, упорядкованість і доступність інформації для подальших дій з повернення дітей на Батьківщину.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Владіміра Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через вчиненні ними воєнні злочини, пов’язані з депортацією українських дітей до РФ.
- За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія викрала понад 19,5 тисячі українських дітей. За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч.
- Дітей розміщують у місцевих дитячих будинках, готують до усиновлення. Дехто з дітей, особливо старші, віком від 15 до 17 років, потрапляють у так звані реабілітаційні табори.
- У 2023 році запрацювала коаліція Bring Kids Back UA, що налічує 41 Україну, яка має мету посилити зусилля України щодо повернення дітей. Кількість країн-учасниць намагаються максимально розширити.