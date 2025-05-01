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Генштаб: найбільше боєзіткнень відбулось на Курському та Покровському напрямках

На Покровському напрямку було 52 боєзіткнення, ще 31 - на Курщині.

Генштаб: найбільше боєзіткнень відбулось на Курському та Покровському напрямках
Ілюстративне фото
Фото: 78 ОДШП

Станом на 22:00 1 травня відбулося 140 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники сьогодні завдали трьох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет і 139 керованих бомб, залучили 1091 дрон-камікадзе та здійснили 4193 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Вовчанська та в бік Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив п’ять наступальних дій у районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове. Сили оборони успішно зупинили всі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки й Зеленої Долини. Дотепер тривають три ворожі атаки.

На Сіверському напрямку ворог атакував у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Загалом з початку доби відбулося чотири боєзіткнення, які наші оборонці успішно зупинили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні наші воїни відбили три атаки противника у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

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На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 52 рази атакував у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки й Олексіївки. Дотепер триває 11 боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 119 окупантів, з них 65 — безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки, супутниковий термінал, вісім БпЛА, а також пошкоджено одну бойову машину піхоти та гармату противника.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив шість спроб прорвати нашу оборону у районах Костянтинополя, Привільного та Вільного Поля. Сили оборони успішно зупинили всі атаки загарбників.

Окупанти завдали авіаударів по Залізничному, що на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися вперед поблизу Лобкового, Кам’янського та Степового. Українці відбили всі чотири атаки. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку наші війська зупинили одну атаку противника. Водночас загарбники завдали авіаційних ударів по Херсону та Тягинці.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 31 боєзіткнення. З початку доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 18 керованих бомб та здійснив 158 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків оперативна обстановка особливих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 31-ї окремої механізованої бригади, 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби м. Херсон та 104-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
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