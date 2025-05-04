За добу росіяни завдали 107 ударів по прикордонню Сумщини, Харківщини та Чернігівщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

"Впродовж минулої доби попередньо втрат та поранень серед цивільного не зафіксовано.Пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, виробничі та адміністративна будівлі, об’єкт транспортної інфраструктури, автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Упродовж минулої доби російські війська завдали 107 ударів по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зафіксовано 265 вибухів.

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