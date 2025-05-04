За добу росіяни завдали 107 ударів по прикордонню Сумщини, Харківщини та Чернігівщини

Упродовж минулої доби російські війська завдали 107 ударів по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зафіксовано 265 вибухів.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"Впродовж минулої доби попередньо втрат та поранень серед цивільного не зафіксовано.Пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, виробничі та адміністративна будівлі, об’єкт транспортної інфраструктури, автомобілі", — ідеться у повідомленні.
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Протягом минулої доби нараховано 107 обстрілів (265 вибухів) із різних видів озброєння.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.
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