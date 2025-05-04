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Російські окупанти атакували дронами будівельну базу у Слов'янську на Донеччині

Також ворог атакував Білозерське Покровського району. 

Російські окупанти атакували дронами будівельну базу у Слов'янську на Донеччині
Фото: ДСНС України

У ніч на 4 травня російські окупанти масовано атакували дронами будівельну базу у Слов'янську Донецької області.

Фото: ДСНС

Про це повідомляють голова Слов'янської МВА Вадим Лях і ДСНС України.

Відомо, що окупанти запустили по Слов'янську шість безпілотників типу "Герань-2". Влучання зафіксовані на території будівельної бази у мікрорайоні Залізничний.

Фото: ДСНС

Пошкоджені приміщення та техніка. Пожежа в господарчій споруді в одному з житлових районів міста.

Також ворог атакував Білозерське Покровського району. Там виникла пожежа всередині складської споруди.

  • За даними Повітряних сил унаслідок ворожої атаки уночі постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.
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