У ніч на 4 травня російські окупанти масовано атакували дронами будівельну базу у Слов'янську Донецької області.

Фото: ДСНС

Про це повідомляють голова Слов'янської МВА Вадим Лях і ДСНС України.

Відомо, що окупанти запустили по Слов'янську шість безпілотників типу "Герань-2". Влучання зафіксовані на території будівельної бази у мікрорайоні Залізничний.

Фото: ДСНС

Пошкоджені приміщення та техніка. Пожежа в господарчій споруді в одному з житлових районів міста.

Також ворог атакував Білозерське Покровського району. Там виникла пожежа всередині складської споруди.