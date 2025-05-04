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Сили оборони: російська армія переходить до тактики "піхотної війни"

Підготовки до так званого "парадного перемир’я" на фронті не спостерігається.

Сили оборони: російська армія переходить до тактики "піхотної війни"
війна з РФ
Фото: Генштаб

Російська армія повністю переходить до тактики "піхотної війни" в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Ворог майже не застосовує бронетехніку. 

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Найбільш активним зараз є Покровський напрямок і активність на ньому просто вийшла знову таки на рекордні показники. Вона співставна з найактивнішими днями тієї кампанії, яку росіяни безуспішно намагалися провести у січні-лютому. Можливо, трішки змінилась тактика, може трішки змінилися масштаби в деяких моментах, бо вони все частіше наступають на мотоциклах, все частіше використовують малі піхотні групи, але інтенсивність дуже висока", — каже Трегубов.

Речник зазначає, що активно ворог діє на Лиманському, Новопавлівському та Торецькому напрямках. 

На Покровському напрямку росіяни намагаються тримати велике угруповання військ, і до літа війна перейде у формат "піхотної".

"Там кілька загальновійськових армій стоїть з 2023 року, у них є одна велика стратегічна ціль - так чи інакше взяти під контроль місто Покровськ. Досі до цілі вони йдуть два роки, йдуть невдало для них, але тим не менш вони продовжують зосереджувати зусилля. Якщо ми говоримо про якусь специфіку, ну, треба розуміти, що скоріш за все до літа війна має увійти в формат більш піхотної, скажімо так, малих груп", — каже Трегубов.

Трегубов рдодає, що інколи на окремих напрямках дії ворога нагадують одну велику атаку, яка не припиняється: "Це фактично нагадує одну велику атаку, яка просто не припиняється. Просто люди змінюються, одні підриваються, один за одним гинуть, інші відразу за ними накатують на своїх мотоциклах".

Трегубов відзначив, що наразі підготовки до так званого "парадного перемир’я" на фронті не спостерігається.
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