За тиждень російська армія втратила на війні в Україні 8170 солдатів

Також ворог втратив 2265 одиниць озброєння та військової техніки.

За минулий тиждень російська армія втратила на війні 8170 окупантів та 2265 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

За тиждень з 27 квітня до 4 травня 2025 року втрати противника склали близько 8170 осіб особового складу.

Фото: Олександр Павлюк

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

39 танків

78 бойових броньованих машин

320 артилерійських систем

3 РСЗВ

10 установок ППО

954 одиниці автотехніки

10 одиниць спецтехніки

Також наші захисники знищили 2 літаки ворога та щонайменше 849 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.