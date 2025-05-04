За тиждень російська армія втратила на війні в Україні 8170 солдатів

За минулий тиждень російська армія втратила на війні 8170 окупантів та 2265 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє Олександр Павлюк.
За тиждень з 27 квітня до 4 травня 2025 року втрати противника склали близько 8170 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 39 танків
- 78 бойових броньованих машин
- 320 артилерійських систем
- 3 РСЗВ
- 10 установок ППО
- 954 одиниці автотехніки
- 10 одиниць спецтехніки
Також наші захисники знищили 2 літаки ворога та щонайменше 849 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.