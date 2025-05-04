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За тиждень російська армія втратила на війні в Україні 8170 солдатів

Також ворог втратив 2265 одиниць озброєння та військової техніки.

За тиждень російська армія втратила на війні в Україні 8170 солдатів
Фото: скрин відео

За минулий тиждень російська армія втратила на війні 8170 окупантів та 2265 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

За тиждень з 27 квітня до 4 травня 2025 року втрати противника склали близько 8170 осіб особового складу.

Фото: Олександр Павлюк

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 39 танків
  • 78 бойових броньованих машин
  • 320 артилерійських систем
  • 3 РСЗВ
  • 10 установок ППО
  • 954 одиниці автотехніки
  • 10 одиниць спецтехніки

Також наші захисники знищили 2 літаки ворога та щонайменше 849 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
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