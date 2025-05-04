Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини, загинула людина

У неділю, 4 травня, російська армія атакувала прикордоння Сумської області. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей, одна людина загинула.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Ворожі обстріли 4 травня забрали життя цивільного жителя Сумщини. Ще двоє людей отримали поранення", — ідеться у повідомленні.
У Великій Писарівці росіяни вдарили керованими авіабомбами по житлових вулицях селища. Загинув цивільний мешканець.
Місто Білопілля зазнало обстрілу з РСЗВ. Пошкоджені будинки мирних мешканців, електромережа та газопровід. Двоє жінок звернулися за медичною допомогою.
Через обстріли частина Білопілля залишилась без електрики. Енергетики вже працюють над відновленням живлення.
- Упродовж доби окупанти РФ 90 разів обстріляли населені пункти Сумської області, пошкоджені житлові будинки.