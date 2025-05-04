Головне за ніч та ранок неділі, 4 травня: атаки дронів на Київ та Черкаси, понад 250 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 253 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, президентські вибори в Румунії.

У ніч на 4 травня Росія атакувала ударними безпілотниками Київ. Унаслідок атаки у столиці виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Є постраждалі.

За інформацією голови Оболонської в місті Києві державної адміністрації, у результаті нічної атаки росіян на столицю було пошкоджено ТРЦ Dream Town на Оболоні.

Також виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя поширилося на

"Кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них – 2 дітей", наголосили у ДСНС.

На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 253 боєзіткнення.

Ворог продовжує наступальні дії на Покровському напрямку — там за добу сталося 113 боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 66 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря.

На Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1340 окупантів, 11 танків та два літаки. Загалом Росія втратила на війні в Україні близько 956 810 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 4 травня РФ атакувала ударними дронами Черкаси. Унаслідок падіння уламків безпілотників виникли пожежі, постраждала людина.

"Внаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність", — повідомляє ДСНС України.

Як повідомив начальник ОВА Ігор Табурець, унаслідок ворожої атаки ударних дронів на Черкащині пошкоджена житлова інфраструктура, меблеве підприємство та торговельні бази, над областю ППО знищила 15 безпілотників.

Кілька людей звертались по допомогу до медиків, госпіталізації не потребували.

Уночі Сили ППО збили 69 із 165 ворожих безпілотників, ще 80 БпЛА не досягли цілей.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

У неділю, 4 травня, в Румунії відкрилися виборчі дільниці, громадяни повторно обирають президента після скандального скасування попередніх виборів глави держави, повідомляє DW.

Зареєстровано майже 18 млн. виборців, які можуть проголосувати на 19 тис. виборчих дільниць.

За кордоном голосування розпочалося напередодні та триватиме три дні.

На пост президента претендують одинадцять кандидатів. Якщо жоден із них 4 травня не набере понад 50% голосів, 18 травня відбудеться другий тур.

Більше інформації – в новині.

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