Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати

Наразі в аптеках є тимчасові труднощі з доступом до окремих препаратів з діючою речовиною “левотироксин натрію”. Це синтетичний аналог гормону щитоподібної залози тироксину.

Мова про такі препарати німецького виробництва як «ЕУТИРОКС» та «L-ТИРОКСИН».

Ці ліки приймають, коли є проблеми зі щитоподібною залозою – коли вона виробляє недостатньо гормону, чи коли щитоподібну залозу видаляють при онкозахворюванні, також можуть призначати їх вагітним. За даними МОЗу, необхідність терапії препаратами гормонів щитоподібної залози має близько 2% дорослих українців. Іншим такі ліки не потрібні.

Як повідомив LB.ua міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, один із факторів тимчасового зниження залишків – люди купують упаковки ліків у кількостях, що “суттєво перевищує поточну потребу”.

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Зокрема, коли пацієнт одночасно купляє в аптеці по 5–10 упаковок препарату.

Це показує аналітичний графік, який міністр надав LB.ua.

На графіку видно три періоди ажіотажу споживання препарату: початок вторгнення у 2022 році, чутки про введення електронного рецептурного відпуску у 2023 році, і – період, коли горіли склади внаслідок атак РФ, і почався ажіотаж, що можуть пропасти ліки.

За даними МОЗу, за таких умов запаси, які за звичайного рівня споживання могли забезпечувати потребу протягом декількох місяців, купують за значно коротший період. Це призводить до того, що їх стає менше в аптеках.

Міністр запевняє, що кризи для лікування наразі немає:

було спілкування з дистриб’юторами щодо прискорення постачання «ЕУТИРОКСу» та «L-ТИРОКСИНу», і вже цього тижня нові партії надійдуть в Україну; в аптеках інші препарати з цією ж діючою речовиною. Як українського виробника, так і іншого німецького – «СІНТОРІКС», який можна також отримати через е-рецепт по програмі «Доступні ліки», та «ЕФЕРОКС».

Нагадаємо, що в розмові з LB.ua міністр попросив українців не створювати потенційно штучний дефіцит ліків в аптеках.