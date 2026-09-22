В Україні за січень–серпень 2026 року сталося 16 040 ДТП із потерпілими та загиблими. Унаслідок аварій загинула 1741 людина, ще 20 258 отримали травми.

Про це в телеефірі заявив очільник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, понад 42% таких ДТП сталися через перевищення швидкості.