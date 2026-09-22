«За січень-серпень 2026 року у нас 16 040 ДТП з потерпілими та загиблими, які трапилися на дорогах і в яких, на жаль, 1741 особа загинула і 20 258 людей отримали травми того чи іншого ступеня. Важливо наголосити, що понад 42% всіх цих ДТП трапилися саме через перевищення швидкості», — сказав Білошицький.
Він також висловив сподівання, що положення законопроєкту №15348 про підвищення штрафів за перевищення швидкості будуть внесені до іншого законопроєкту найближчим часом.
Наразі штраф за перевищення встановленої швидкості більш як на 20 км/год становить 340 грн. У разі автоматичної фіксації порушення та сплати штрафу протягом 10 днів сума становить 170 грн.
Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала за основу законопроєкт №15348 про підвищення штрафів за перевищення швидкості. Для його ухвалення не вистачило одного голосу.