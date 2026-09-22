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В Україні від початку року сталося понад 16 тисяч ДТП з потерпілими: 42% — через перевищення швидкості

В Україні за січень–серпень 2026 року сталося 16 040 ДТП із потерпілими та загиблими. Унаслідок аварій загинула 1741 людина, ще 20 258 отримали травми.

Про це в телеефірі заявив очільник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, понад 42% таких ДТП сталися через перевищення швидкості.

В Україні від початку року сталося понад 16 тисяч ДТП з потерпілими: 42% — через перевищення швидкості
На трасі Одеса – Київ зіткнулись вантажівка та мінівен, 9 липня 2026
Фото: поліція

«За січень-серпень 2026 року у нас 16 040 ДТП з потерпілими та загиблими, які трапилися на дорогах і в яких, на жаль, 1741 особа загинула і 20 258 людей отримали травми того чи іншого ступеня. Важливо наголосити, що понад 42% всіх цих ДТП трапилися саме через перевищення швидкості», — сказав Білошицький.

Він також висловив сподівання, що положення законопроєкту №15348 про підвищення штрафів за перевищення швидкості будуть внесені до іншого законопроєкту найближчим часом.

Наразі штраф за перевищення встановленої швидкості більш як на 20 км/год становить 340 грн. У разі автоматичної фіксації порушення та сплати штрафу протягом 10 днів сума становить 170 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала за основу законопроєкт №15348 про підвищення штрафів за перевищення швидкості. Для його ухвалення не вистачило одного голосу.

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