Cтефанчук спростував інформацію про нібито скасований візит до Угорщини

Голова Верховної Ради повідомив, що Будапешт був транзитною точкою на шляху до саміту спікерів "Групи семи".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не планував окремого візиту до Угорщини, який нібито був скасований. За його словами, Будапешт був транзитною точкою на шляху української делегації до саміту спікерів "Групи семи".

Про це Стефанчук написав у Facebook.

Стефанчук пояснив, що через війну українські делегації під час закордонних відряджень користуються транзитними аеропортами, зокрема в Кишиневі, Варшаві та Будапешті. Такі зупинки, наголосив він, не є окремими повноцінними візитами.

За його словами, маршрут через Будапешт заздалегідь проклали перед поїздкою на саміт спікерів G7, де Україна бере участь уже вп'яте. Він додав, що українська делегація прибула до столиці Угорщини лише за три години до перельоту на саміт.

Водночас Стефанчук підтвердив, що Україна має офіційне запрошення відвідати Угорщину. Наразі сторони узгоджують дати та зміст майбутнього візиту. За словами голови парламенту, українська та угорська парламентські команди підтримують постійний контакт.