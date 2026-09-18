У МЗС прокоментували російські «вибори» на ТОТ України: «Це фарс держави-окупанта»

Міністерство закордонних справ України прокоментувало старт «виборів» до Держдуми Росії на тимчасово окупованих територіях України. Вони триватимуть від сьогодні, 18 вересня, і до 20-го.

«Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України», – зазначили у відомстві і додали, що після 2014 року єдиним легітимним результатом голосувань щодо тимчасово окупованих територій України були результати на табло Генеральної асамблеї ООН, зокрема коли 143 держави-члени ООН підтвердили незаконність окупації та вимогу до Росії вивести війська з усіх українських територій у межах міжнародно визнаних кордонів.

Жодне «голосування», організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій, і тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав.

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Україна не визнає ані проведення цих незаконних «виборів», ані їхніх результатів. Також наша держава закликає іноземні держави, міжнародні організації та інші суб'єкти міжнародного права так само не визнавати ці дії Росії та не розглядати їх як прояв законної політичної волі людей на тимчасово окупованих територіях України.

«Застерігаємо від будь-якої участі в цьому незаконному дійстві, яка матиме правові наслідки в національних та міжнародних юрисдикціях», наголосили у МЗС.

Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей є невід'ємною частиною України, і їх звільнення від російської окупації є необхідною умовою відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальне море.

Крім того, введення до складу російського парламенту представників, обраних на незаконних виборах на тимчасово окупованих територіях України та інших держав, додатково позбавляє легітимності весь склад Державної думи Російської Федерації.

«Будь-які «вибори» в сучасній Росії є лише фарсом. Після понад чверті століття правління Путіна в цій країні відсутні демократія, свобода слова, плюралізм політичних партій та будь-яка повага до базових громадянських свобод. Закликаємо міжнародну спільноту називати речі своїми іменами: так звані «вибори» до Держдуми РФ є лише виставою для створення ілюзії підтримки населенням агресивної політики режиму в Москві», – зазначили у МЗС.