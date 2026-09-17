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Понад 50 % опитаних зберегли довіру до Зеленського після резонансних розслідувань про корупцію в Офісі президента і ОГП

За місяць рівень довіри майже не змінився. 

Понад 50 % опитаних зберегли довіру до Зеленського після резонансних розслідувань про корупцію в Офісі президента і ОГП
Фото: Укрінформ

Відсоток довіри до президента Володимира Зеленського серед опитаних Київським міжнародним інститутом соціології в серпні-вересні склав 54 %. Не довіряє йому 41 % учасників опитування (баланс довіри-недовіри +13 %). 

Серед тих, хто довіряє президенту, 18 % довіряють «повністю», решта – «скоріше». Серед тих, хто не довіряє, 25 % не довіряє «зовсім», а решта – «скоріше». 

«У кінці липня-на початку серпня В. Зеленському довіряли 55%, не довіряли – 40%. Тобто за останній місяць рівень довіри практично не змінився. Доцільно зазначити, що польовий етап цього опитування почався одразу після розслідування НАБУ і САП "Форест Гамп", унаслідок якого була звільнена заступниця керівника Офісу Президента І. Мудра. Також близько половини інтерв’ю були проведені вже з 4 вересня, тобто після нового розслідування "Карфаген" про Офіс Генерального прокурора, але не охопило подальші події з 14 вересня (коли ексгенеральний прокурор спробував здійснити наступ на НАБУ і САП)», – йдеться у поясненні соціологів. 

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Найбільше Володимиру Зеленському довіряють (баланс у 1.5 разу і більше вищий за загальнонаціональний, тобто від +20% і вище):

  • за статтю – жінки (баланс +23%);
  • за віком – 18-29 річні (+23%);
  • за регіоном – мешканці Центру/Півночі (+21%), Півдня (+24%) і Сходу (+21%);
  • за типом населеного пункту – мешканці сіл (+20%), міст з населенням до 20 тис. / СМТ (+26%), міст з населенням 20-99 тис. (+23%);
  • за освітою – люди з повною середньою або нижчою освітою (+21%);
  • за родом занять – військовослужбовці / поліцейські (+32%), студенти (+34%), безробітні (+39%). 

Найменше довіряють Зеленському (баланс у 1.5 разу і більше нижчий за загальнонаціональний, тобто +9% і нижче):

  • за статтю – чоловіки (баланс 0%, тобто однакова кількість довіряють і не довіряють);
  • за віком – 45-59 річні (+4%);
  • за регіоном – мешканці Заходу (+3%) і м. Київ (-6%);
  • за типом населеного пункту – мешканці міст з населенням 100 тис. і більше (+4%);
  • за освітою – люди з вищою освітою (+7%);
  • за родом занять – робітники (+5%), підприємці/самозайняті / фермери (-12%), ті, хто ведуть домашнє господарство (+3%);
  • за основною мовою спілкування вдома – російськомовні громадяни (-4%);
  • за рівнем достатку родини – ті, хто мають низький (+8%) і дуже низький (-9%) достаток.

Опитування проводили 21 серпня-10 вересня 2026 методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1003 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. 

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