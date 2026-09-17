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Україна та Словенія готують Drone Deal, – Зеленський

Президент також подякував Словенії за внесок у PURL у розмірі $50 млн та загальну підтримку України.

Україна та Словенія працюють над підготовкою угоди у сфері безпілотників – Drone Deal.

Про це в соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі словенською урядовою делегацією в Києві.

До української столиці прибули міністр закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзер, міністр оборони Валентин Хайдіняк та представники провідних словенських компаній.

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили перші результати підготовки Drone Deal, а також спільні оборонні проєкти, які можуть реалізувати Україна та Словенія.

Окремо йшлося про майбутнє України в об’єднаній Європі, безпеку в регіоні та постійні російські атаки. Зеленський також подякував Словенії за внесок у PURL у розмірі $50 млн та загальну підтримку України.

  • 11 вересня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомили про підготовку великої угоди про дрони. Ймовірно, що її підпишуть наприкінці вересня.Крім того, країни затвердили початок спільного виробництва дронів. Зі слів президента України, 30% безпілотників, вироблених у межах домовленості, одразу передаватимуть на фронт.
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