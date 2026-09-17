Президент також подякував Словенії за внесок у PURL у розмірі $50 млн та загальну підтримку України.

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Україна та Словенія працюють над підготовкою угоди у сфері безпілотників – Drone Deal.

Про це в соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі словенською урядовою делегацією в Києві.

До української столиці прибули міністр закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзер, міністр оборони Валентин Хайдіняк та представники провідних словенських компаній.

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили перші результати підготовки Drone Deal, а також спільні оборонні проєкти, які можуть реалізувати Україна та Словенія.

Окремо йшлося про майбутнє України в об’єднаній Європі, безпеку в регіоні та постійні російські атаки. Зеленський також подякував Словенії за внесок у PURL у розмірі $50 млн та загальну підтримку України.