Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаТехнології
Спецтема
Defense Tech

Міноборони кодифікувало броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER

Новий броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER призначений для інженерних і логістичних завдань.

Міноборони кодифікувало броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER
Міноборони кодифікувало броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER
Фото: Міноборони України

Міноборони кодифікувало та допустило до постачання ЗСУ броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER. Його розробили спеціально для потреб військових інженерних підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

UAT-SPIDER призначений для виконання широкого спектра інженерних і логістичних завдань. Його можуть використовувати для облаштування позицій і пунктів управління, будівництва та відновлення військових автомобільних доріг.

Реклама

Фото: Міноборони України

Екскаватор також здатний прокладати тимчасові дороги, рити траншеї та котловани, проводити виїмку ґрунту, зводити насипи й виконувати інші землерийні та ландшафтні роботи.

Броньований екскаватор-навантажувач виготовили на українському оборонному підприємстві, яке має досвід створення броньованої техніки для Сил оборони України.

UAT-SPIDER спроєктували на базі багатофункціонального екскаватора-навантажувача іноземного виробництва. Під час випробувань машина підтвердила заявлені характеристики та можливості.

Фото: Міноборони України

Основні характеристики техніки:

  • маса — трохи понад 10 тонн;
  • вантажопідйомність — понад 3 тонни;
  • максимальна швидкість — майже 40 км/год;
  • протикульний та протимінний захист кабіни й важливих вузлів — STANAG 4569 Level 1.

Завдяки конструкції екскаватор має високу маневровість і може працювати в обмеженому просторі та важкодоступних місцях.

Серед особливостей UAT-SPIDER у Міноборони називають ремонтопридатність агрегатів, тривалий ресурс роботи, простоту обслуговування та зрозумілий алгоритм управління.

Також для техніки доступні запчастини та витратні матеріали. Машина має широкі інженерні можливості та високі тактико-технічні характеристики.

Для переміщення UAT-SPIDER може обходитися без транспортувального трала.

Нещодавно Міноборони кодифікувало новий дрон-перехоплювач Air Baby 350, розроблений компанією Strix Air. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies