Міноборони кодифікувало броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER

Новий броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER призначений для інженерних і логістичних завдань.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міноборони кодифікувало та допустило до постачання ЗСУ броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER. Його розробили спеціально для потреб військових інженерних підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

UAT-SPIDER призначений для виконання широкого спектра інженерних і логістичних завдань. Його можуть використовувати для облаштування позицій і пунктів управління, будівництва та відновлення військових автомобільних доріг.

Реклама

Фото: Міноборони України

Екскаватор також здатний прокладати тимчасові дороги, рити траншеї та котловани, проводити виїмку ґрунту, зводити насипи й виконувати інші землерийні та ландшафтні роботи.

Броньований екскаватор-навантажувач виготовили на українському оборонному підприємстві, яке має досвід створення броньованої техніки для Сил оборони України.

UAT-SPIDER спроєктували на базі багатофункціонального екскаватора-навантажувача іноземного виробництва. Під час випробувань машина підтвердила заявлені характеристики та можливості.

Фото: Міноборони України

Основні характеристики техніки:

маса — трохи понад 10 тонн;

вантажопідйомність — понад 3 тонни;

максимальна швидкість — майже 40 км/год;

протикульний та протимінний захист кабіни й важливих вузлів — STANAG 4569 Level 1.

Завдяки конструкції екскаватор має високу маневровість і може працювати в обмеженому просторі та важкодоступних місцях.

Серед особливостей UAT-SPIDER у Міноборони називають ремонтопридатність агрегатів, тривалий ресурс роботи, простоту обслуговування та зрозумілий алгоритм управління.

Також для техніки доступні запчастини та витратні матеріали. Машина має широкі інженерні можливості та високі тактико-технічні характеристики.

Для переміщення UAT-SPIDER може обходитися без транспортувального трала.

Нещодавно Міноборони кодифікувало новий дрон-перехоплювач Air Baby 350, розроблений компанією Strix Air.