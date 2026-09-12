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Defense Tech

Міноборони пояснило ситуацію з фінансуванням програми єБали

У відомстві запевнили, що кошти на програму передбачені до кінця року, а всі виплати за поставлену техніку проведуть

Міноборони пояснило ситуацію з фінансуванням програми єБали
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони України заявило, що програма єБали залишається чинним механізмом забезпечення бойових підрозділів, а фінансування передбачене до кінця року. Окремі затримки з розрахунками з виробниками пов’язані з процедурами рефінансування програми за рахунок кредитних коштів ЄС.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У Міноборони наголосили, що всі належні виплати виробникам за вже поставлену техніку будуть проведені.

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Водночас у відомстві пояснили, що окремі технічні затримки пов’язані, зокрема, з планами рефінансувати програму за рахунок кредитних коштів Європейського Союзу. Це передбачає проходження додаткових процедур. Також передбачені планові зміни до "бальної системи".

Міністерство оборони зазначило, що конструктивно працює з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо подальшої реалізації програми.

У відомстві наголосили, що єБали довели свою ефективність і стали одним із інструментів оперативного забезпечення бойових підрозділів. Програма дозволяє військовим самостійно обирати необхідні дрони, засоби РЕБ, наземні роботизовані комплекси та іншу техніку й отримувати її безпосередньо від виробників.

Після інтеграції програми з Brave1 Market військові замовили понад 750 тисяч одиниць техніки та засобів на загальну суму понад 51,9 млрд грн.

Обсяг уже поставленої техніки становить майже 40 млрд грн. Програмою скористалися понад 400 підрозділів, а середній строк постачання товарів зі складу становить 7–10 днів.

У Міноборони підкреслили, що стабільне фінансування єБалів та своєчасна оплата поставленої техніки є одним із пріоритетів відомства, оскільки безпосередньо впливають на забезпечення бойових підрозділів та стійкість українського оборонно-промислового комплексу.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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