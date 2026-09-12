Міністр економіки Кравченко повідомив про створення державного страхового фонду для бізнесу

Збитки українського бізнесу від обстрілів цього року можуть сягнути 10 мільярдів доларів.

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Збитки українського бізнесу від обстрілів цього року можуть сягнути 10 мільярдів доларів.

Про це міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко заявив під час розмови зі журналістами, повідомляє кореспондент LB.ua.

“Це безпрецедентні масштаби”, – підкреслив міністр, коментуючи поточну ситуацію в економіці.

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За словами міністра, наявні програми компенсації збитків та пільгового кредитування “5-7-9” розраховані лише на малий та середній бізнес і не можуть задовольнити потреби великих підприємств.

Він зазначив, що в Україні певною мірою зараз працює ринок страхування, який здебільшого підкріплений перестрахуванням за кордоном, зокрема британським об'єднанням Lloyd’s, яке спеціалізується на масштабних ризиках.

“Але ми зіштовхнулися із двома системними проблемами. Перше – це дорого. Друге – насправді обсяг перестрахування дуже обмежений, і зараз він вичерпався”, – сказав Кравченко.

Для розв'язання цієї проблеми Мінекономіки пропонує створити спеціальний державний страховий фонд, який покриватиме перші збитки. Модель передбачає виплати до 10 мільйонів доларів на одне підприємство.

“Логіка – ми не зможемо компенсувати кожному підприємству 100% збитків. Але можемо створити систему, яка дасть бізнесу гарантований стартовий капітал для швидкої відбудови. Щоб були кошти швидко відновити критичне обладнання, зберегти людей, не втратити контракти. І якомога швидше повернутися до роботи”, – пояснив міністр.

Таке страхування коштуватиме 2% від суми покриття в межах встановленого ліміту.

Для запуску фонду на початковому етапі необхідно 2-3 мільярди доларів. Міністр повідомив, що серед різних варіантів фінансування найбільш реалістичним зараз розглядається підвищення ПДВ.

Запуск розширеного механізму страхування заплановано на 2027 рік.

Міністр пояснив, що це “єдине рішення, яке дозволяє швидко мобілізувати мінімально необхідні кошти, щоб український бізнес вистояв під інтенсивними обстрілами ворога цієї зими”.

“Ідея полягає в тому, щоб повертати економічні активи до роботи”, – резюмував очільник Мінекономіки.