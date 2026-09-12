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Шмигаль: Канада виділить $757 млн на енергетичну безпеку України та ще $200 млн на енергетичні проєкти

У Міненерго розповіли про підсумки роботи української делегації в Канаді.

Шмигаль: Канада виділить $757 млн на енергетичну безпеку України та ще $200 млн на енергетичні проєкти
Володимир Зеленський і Денис Шмигаль
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів через ЄБРР для екстрених закупівель газу та формування стратегічних запасів палива. Ще 200 млн канадських доларів спрямують на пільгове фінансування пріоритетних енергетичних проєктів.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Канада посилює підтримку української енергетики напередодні нового опалювального сезону. За підсумками роботи української делегації в Канаді на чолі з Президентом України сторони досягли низки домовленостей у сфері енергетичної безпеки.

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Зокрема, Канада надасть 757 млн канадських доларів через Європейський банк реконструкції та розвитку. Кошти спрямують на екстрені закупівлі природного газу та створення надійних стратегічних запасів палива напередодні зими.

Україна також працює над довгостроковими поставками скрапленого природного газу з Канади. НАК "Нафтогаз України" та Kino Aski LNG підписали меморандум щодо опрацювання можливостей постачання СПГ після 2032 року.

Канадські поставки можуть бути синхронізовані з потужностями "Нафтогазу" на СПГ-терміналі у Клайпеді на 2033–2044 роки. Заявлена потенційна потужність проєкту Kino Aski LNG становить до 15 млн тонн СПГ на рік.

Окремо сторони домовилися про залучення канадських інвестицій у розвиток генерації та систем зберігання електроенергії. "Нафтогаз України" та Jacob Capital Management співпрацюватимуть над підготовкою потенційних інвестиційних проєктів у сфері електрогенерації.

Важливим напрямом співпраці залишається відновлення та розвиток української гідроенергетики.

ПрАТ "Укргідроенерго" та Export Development Canada (EDC) співпрацюватимуть у напрямку закупівель у канадських постачальників обладнання, технологічних рішень і послуг для українських гідроелектростанцій.

За словами Шмигаля, EDC виділить 200 млн канадських доларів у межах механізму пільгового фінансування для пріоритетних проєктів в Україні, зокрема в гідроенергетиці.

Крім того, Канада внесе 10 млн канадських доларів до Фонду підтримки енергетики України. Загальний обсяг канадських внесків до Фонду вже становить 100 млн канадських доларів.

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Ці кошти використовувалися, зокрема, для закупівлі обладнання для розподільчих мереж, відновлення газовидобувної інфраструктури та забезпечення лікарень автономними джерелами живлення, у тому числі на прифронтовій Харківщині.

Окрему увагу сторони приділили атомній та урановій галузям.

АТ "НАЕК "Енергоатом" та канадська компанія Cameco продовжать співпрацю для забезпечення довгострокових поставок урану в Україну та послуг з його конверсії до 2035 року.

Відповідні домовленості закріпили спільною заявою міністр енергетики України Денис Шмигаль та міністр енергетики і природних ресурсів Канади Тім Годжсон.

Шмигаль подякував Канаді за підтримку України та конкретні кроки, спрямовані на зміцнення енергетичної безпеки й стійкості української енергосистеми.

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