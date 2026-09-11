Bloomberg: американці вперше повністю зайняли топ-10 найбагатших людей світу

Американці вперше зайняли всі десять позицій у рейтингу найбагатших людей світу. Серед них переважають представники технологічного сектору.

Про це пише Bloomberg.

За даними Billionaires Index, французький мільярдер Бернар Арно вибув із першої десятки. Статки засновника LVMH оцінюють у $143 млрд – це на $65 млрд менше, ніж на початку року. Арно опустився нижче за 96-річного Воррена Баффета.

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Першу сходинку рейтингу посідає Ілон Маск зі статками $918,8 млрд. Далі розташувалися підприємці технологічної галузі, зокрема Ларрі Пейдж, Джефф Безос, Сергій Брін та Майкл Делл.

Це перший випадок від моменту запуску індексу Bloomberg у 2012 році, коли всі десять місць у його верхній частині належать американцям.

На бізнес Арно вплинула війна на Близькому Сході

Статки Арно скорочуються особливо помітно від початку року. На його бізнес вплинули, зокрема, війна на Близькому Сході та зниження попиту в таких містах, як Дубай.

Йдеться про бренди LVMH, серед яких Dior, Louis Vuitton і Tiffany, а також виробників алкоголю Dom Pérignon та Hennessy.

Арно входив до десятки найбагатших людей світу з 22 березня 2017 року, а у грудні 2022-го ненадовго очолював рейтинг. Він був першим мільярдером не з Північної Америки, який посів перше місце, і єдиним представником споживчого сектору, якому це вдалося. Нині статки Арно лише трохи перевищують статки спадкоємця Walmart Джима Волтона.

Серед актуальних питань для LVMH залишається наступництво. У Бернара Арно п'ятеро дітей від двох шлюбів, усі вони працюють у компанії. У квітні на зборах акціонерів вони вперше виступили разом, однак Арно не відповів на запитання про свого майбутнього наступника на посаді генерального директора.