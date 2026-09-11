Через обстріли є знеструмлення у семи областях

Станом на ранок 11 вересня унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення у Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Як розповіли в Укренерго, там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 11 вересня, станом на 09:30, воно було на 6,3% вищим, ніж у цей же час вчора. Причина – хмарна погода у частині західних регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,3% вищим, ніж максимум попереднього дня. Причина – підвищення температури повітря, що спонукало споживачів до активного користування кондиціонерами.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому необхідно стежити за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.