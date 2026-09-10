Якими будуть гроші у 2030 році? Trustee та освітній проект EDTOP запрошують студентів до конкурсу з грошовими призами

EDTOP за підтримки Trustee Plus оголосив старт всеукраїнського конкурсу «Фінансовий світ 2030». Студентам і школярам пропонують не просто поговорити про економіку, а спробувати спрогнозувати майбутнє фінансової системи або створити власний продукт, який допоможе вирішувати фінансові проблеми вже сьогодні.

Генеральним партнером конкурсу є Trustee Plus. До партнерства також долучилися Kraken та Superteam Ukraine, а медіапартнером став Incrypted.

Партнерський склад конкурсу об'єднує журі і компанії та спільноти з різними напрямами роботи в сфері цифрових фінансів майбутнього.

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Trustee розвиває криптогаманець Trustee Plus із платіжними можливостями та робить акцент на тому, щоб користувач контролював власні цифрові активи. У компанії виділяють три основні принципи продукту: ваші активи - лише ваша справа, приватність і простота.

Kraken – міжнародна платформа для роботи з криптовалютами та іншими фінансовими активами. Вона працює з 2011 року, а у 2026 році офіційно запустила роботу в Україні. Користувачам доступні понад 600 криптовалютних торгових пар, а також акції та ETF.

Superteam Ukraineрозвиває українську Web3-екосистему та допомагає талановитим людям отримувати практичний досвід. Учасники спільноти можуть долучатися до баунті, хакатонів, освітніх програм і грантових можливостей. Superteam також співпрацює з університетами та проводить навчальні заходи.

Incrypted з 2017 року спеціалізується на блокчейні, криптовалютах і цифрових активах. Медіа працює не лише як новинний ресурс: команда проводить конференції, розвиває освітні програми та підтримує Web3-проєкти.

Два способи взяти участь

Студенти можуть обрати есе або практичний проєкт.

В есе можна дослідити фінансову приватність, майбутнє цифрових гаманців, роль стейблкоїнів, глобальні платежі, криптовалюту як частину повсякденного життя або перспективи суспільства без готівки. Обсяг роботи — від 1500 до 5000 слів.

Практична категорія розрахована на тих, хто хоче перейти від ідеї до продукту. Учасники можуть створити сайт, застосунок, Telegram-бота, освітню гру, калькулятор, AI-інструмент або інший цифровий сервіс. Команда може складатися максимум із трьох осіб.

Що можна отримати

Переможці студентської категорії есе отримають:

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500 USDC — за I місце;

300 USDC — за II місце;

200 USDC — за III місце.

За найкращий практичний проєкт передбачено 3D-принтер.

Крім того, роботи на окремі теми автоматично братимуть участь у номінації «Фінансові сервіси майбутнього» від Trustee Plus.

Дедлайн подання — 31 грудня 2026 року, 23:59. Шорт-лист оголосять 20 січня 2027 року, переможців — 2 лютого.

Довідка

Trustee Plus позиціонує себе як криптогаманець, де користувач сам контролює свої активи. Майбутнє в сфері цифрових фінансів формують: некастодійна модель, доступ до seed phrase, самостійне керування активами, простий інтерфейс та платіжні можливості.

На офіційному сайті Trustee Plus також зазначені підтримка понад 30 монет, обмін цифрових активів та можливість інтегрувати цифрові фінанси в ваше повсякденне життя.