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На ЧАЕС запрацювала сонячна електростанція потужністю 2 МВт, – Шмигаль

Станція забезпечуватиме електроенергією критично важливі об’єкти ЧАЕС.

На ЧАЕС запрацювала сонячна електростанція потужністю 2 МВт, – Шмигаль
На ЧАЕС запрацювала сонячна електростанція
Фото: Денис Шмигаль/Телеграм

На території Чорнобильської АЕС запрацювала нова сонячна електростанція потужністю 2 МВт. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливі об’єкти та посилить енергетичну стійкість станції.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нова сонячна електростанція живитиме, зокрема, Новий безпечний конфайнмент, об’єкти поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива.

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За словами Шмигаля, власна генерація дозволить ЧАЕС бути більш стійкою та менш залежною від зовнішнього електропостачання. Це також є однією з необхідних умов забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Загальний бюджет проєкту з будівництва сонячної електростанції на території ЧАЕС перевищив 825 тисяч доларів.

Проєкт реалізували за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) та урядів Литви і Японії. Литва надала 7 296 сонячних панелей і 17 мережевих інверторів у межах гуманітарної допомоги. ПРООН за фінансування Японії забезпечила додаткове обладнання, монтаж та запуск станції.

Очікується, що щороку СЕС вироблятиме понад 2 млн кВт·на годину чистої електроенергії. Це становитиме близько 5% річного споживання промислового майданчика ЧАЕС.

Завдяки власній генерації станція зможе економити близько 365 тисяч доларів на рік. Заощаджені кошти планують спрямовувати на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації.

Загалом встановлена потужність сонячних електростанцій в Україні вже становить 7,6 ГВт.

"Дякую міжнародним партнерам за підтримку України. Високо цінуємо спільну роботу над посиленням ядерної та енергетичної безпеки України та всього регіону", – зазначив Денис Шмигаль.

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