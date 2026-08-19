Міненерго: Німеччина виділить €50 млн на відновлення пошкодженого російським дроном конфайнменту ЧАЕС

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Уряд Німеччини виділить 50 мільйонів євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, який був пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника у лютому 2025-го.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

"Уряд Німеччини надасть 50 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, що був пошкоджений російським дроном", – ідеться у повідомленні.

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Перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль подякував уряду Німеччини та федеральному міністру з питань навколишнього середовища, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Карстену Шнайдеру за рішення про фінансування.

"Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи", – наголосив Шмигаль.

Очікується, що німецькі кошти внесуть на Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Під час візиту на Чорнобильську АЕС німецька делегація оглянула Арку Нового безпечного конфайнменту та її інфраструктуру, а також нову сонячну електростанцію на території промислового майданчика ЧАЕС. Крім того, представники Німеччини вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Новий безпечний конфайнмент був пошкоджений у лютому 2025 року внаслідок удару російського безпілотника. За попередніми оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, відновлення конструкції коштуватиме близько 500 мільйонів євро.

Раніше про готовність долучитися до фінансування відновлення конфайнменту заявили Європейська комісія, США та Норвегія.