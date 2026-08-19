ЄС засудив нові санкції США проти керівництва Міжнародного кримінального суду

Керівники блоку вважають, що судді і посадовці МКС повинні працювати незалежно й без зовнішнього тиску.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта висловили підтримку Міжнародному кримінальному суду після того, як США запровадили санкції проти його президентки Томоко Акане та старшого юриста Абдулая Сеє.

У спільній заяві керівники ЄС наголосили, що судді і посадовці МКС повинні працювати незалежно й без зовнішнього тиску для забезпечення справедливості у світі, передає Politico.

Санкції Вашингтона також викликали різку критику з боку європейських союзників США. Німеччина заявила про підтримку МКС, підкресливши, що установа чітко виконує свій мандат із притягнення до відповідальності винних у найтяжчих злочинах.

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен засудив рішення США, заявивши про неприпустимість обмеження діяльності міжнародних судів, і запросив Акане на зустріч до Гааги.

Санкції США проти МКС: що відомо