Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ГоловнаСвіт

ЄС засудив нові санкції США проти керівництва Міжнародного кримінального суду

Керівники блоку вважають, що судді і посадовці МКС повинні працювати незалежно й без зовнішнього тиску.

ЄС засудив нові санкції США проти керівництва Міжнародного кримінального суду
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник Євроради Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта висловили підтримку Міжнародному кримінальному суду після того, як США запровадили санкції проти його президентки Томоко Акане та старшого юриста Абдулая Сеє. 

У спільній заяві керівники ЄС наголосили, що судді і посадовці МКС повинні працювати незалежно й без зовнішнього тиску для забезпечення справедливості у світі, передає Politico.

Санкції Вашингтона також викликали різку критику з боку європейських союзників США. Німеччина заявила про підтримку МКС, підкресливши, що установа чітко виконує свій мандат із притягнення до відповідальності винних у найтяжчих злочинах. 

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен засудив рішення США, заявивши про неприпустимість обмеження діяльності міжнародних судів, і запросив Акане на зустріч до Гааги.

Санкції США проти МКС: що відомо

  • 18 серпня державний секретар США Марко Рубіо оголосив про запровадження санкцій проти президентки суду Томоко Акане і старшого юриста Абдулая Сеє. 
  • Загалом адміністрація президента США оголосила про санкції щонайменше проти 11 посадовців МКС, серед яких дев’ять суддів та головний прокурор. 
  • Санкції з’явилися у відповідь на розслідування МКС щодо дій американських військовослужбовців в Афганістані, а також через ордери на арешт високопоставлених ізраїльських посадовців, зокрема, прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, у справі про ймовірні воєнні злочини в секторі Гази. Нетаньягу звинуватив суд у антисемітизмі.
  • До речі, ні США, ні Ізраїль не є членами МКС.
  • Раніше адміністрація Трампа вимагала від суду змінити статут, щоб уникнути розслідування щодо президента США і посадовців.
  • Міжнародний кримінальний суд рішуче засудив нові санкції Штатів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies