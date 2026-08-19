ЄС засудив нові санкції США проти керівництва Міжнародного кримінального суду

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта висловили підтримку Міжнародному кримінальному суду після того, як США запровадили санкції проти його президентки Томоко Акане та старшого юриста Абдулая Сеє.
У спільній заяві керівники ЄС наголосили, що судді і посадовці МКС повинні працювати незалежно й без зовнішнього тиску для забезпечення справедливості у світі, передає Politico.
Санкції Вашингтона також викликали різку критику з боку європейських союзників США. Німеччина заявила про підтримку МКС, підкресливши, що установа чітко виконує свій мандат із притягнення до відповідальності винних у найтяжчих злочинах.
Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен засудив рішення США, заявивши про неприпустимість обмеження діяльності міжнародних судів, і запросив Акане на зустріч до Гааги.
Санкції США проти МКС: що відомо
- 18 серпня державний секретар США Марко Рубіо оголосив про запровадження санкцій проти президентки суду Томоко Акане і старшого юриста Абдулая Сеє.
- Загалом адміністрація президента США оголосила про санкції щонайменше проти 11 посадовців МКС, серед яких дев’ять суддів та головний прокурор.
- Санкції з’явилися у відповідь на розслідування МКС щодо дій американських військовослужбовців в Афганістані, а також через ордери на арешт високопоставлених ізраїльських посадовців, зокрема, прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, у справі про ймовірні воєнні злочини в секторі Гази. Нетаньягу звинуватив суд у антисемітизмі.
- До речі, ні США, ні Ізраїль не є членами МКС.
- Раніше адміністрація Трампа вимагала від суду змінити статут, щоб уникнути розслідування щодо президента США і посадовців.
- Міжнародний кримінальний суд рішуче засудив нові санкції Штатів.