CNN: ​НАТО заявило про готовність захищати всіх союзників у разі можливих ударів Ірану по Європі

У Північноатлантичному альянсі відреагували на наміри Тегерану атакувати бази у Південній та Південно-Східній Європі.

НАТО готове протистояти будь-якій загрозі на тлі повідомлень про можливі атаки Ірану на американські об’єкти в Європі. Йдеться про сценарій, за якого президент США Дональд Трамп вирішить посилити військові дії.

Про це CNN заявив представник НАТО.

"Як було продемонстровано раніше цього року, коли протиповітряна оборона НАТО успішно перехопила балістичні ракети, що прямували з Ірану до Туреччини, чотири рази, наша система стримування та оборони є сильною й ефективною", – сказав він.

У березні системи оборони НАТО знищили чотири ймовірні іранські балістичні боєприпаси, які прямували в бік Туреччини. Тоді Іран заперечував, що запускав ці ракети. Також у березні Кіпр зазнав атак безпілотників.

Що передувало

19 серпня видання Financial Times повідомило, що Іран розглядав можливість атак на американські військові об'єкти в Європі у разі ескалації війни з боку Трампа. У FT посилалися на людей, близьких до іранського режиму. Мовилось про загрози для Кіпру та Болгарії.

У Греції у відповідь на погрози Ірану розглянуть можливість перевезти батарею Patriot з острова Карпатос на Крит, а також обговорити допомогу в обороні Болгарії.