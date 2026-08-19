​У Хорватії затримали ще одного українця у справі про підрив "Північних потоків"

З даними прокуратури, затриманий Володимир Ж. є професійним аквалангістом.

У Хорватії затримали громадянина України Володимира Ж., якого Німеччина підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

Українця затримали вранці 19 серпня в місті Пула на підставі європейського ордера на арешт. За даними німецького слідства, Володимир Ж. є професійним водолазом і входив до групи іншого громадянина України – Сергія К.

Слідчі вважають, що у вересні 2022 року група встановила вибухові пристрої на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу данського острова Борнхольм. За версією прокуратури, Володимир Ж. брав участь у необхідних для операції зануреннях.

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Для транспортування вибухових пристроїв учасники групи використовували вітрильну яхту, яку орендували в Німеччині через посередників за підробленими документами. Яхта вирушила з Ростока.

Вибухові пристрої здетонували 26 вересня 2022 року, внаслідок чого були серйозно пошкоджені обидва газопроводи. Німецька прокуратура заявляє про підозру Володимиру Ж. у причетності до спричинення вибуху, диверсії та пошкодження споруд.

Після екстрадиції з Хорватії його мають доставити до Федерального суду Німеччини. Це не перше затримання Володимира Ж. у межах цієї справи. Раніше його затримували в Польщі на підставі європейського ордера. Однак польський суд відмовив Німеччині в його екстрадиції та скасував тимчасовий арешт.

Інший українець, Сергій К., якого німецьке слідство також пов’язує з підривом "Північних потоків", наразі перебуває під вартою в Німеччині. У червні 2026 року Федеральна прокуратура висунула йому обвинувачення.