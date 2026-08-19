СЗРУ: США розвивають цифрову розвідку, щоб випередити Китай і Росію

США розвивають цифрову архітектуру військової розвідки з використанням ШІ, хмарних технологій та відкритих даних, щоб швидше реагувати на загрози.

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США формують нову цифрову архітектуру військової розвідки, яка має прискорити обробку даних, інтегрувати різні розвідувальні системи та посилити технологічну перевагу над потенційними противниками.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У Флориді відбулася щорічна конференція DoDIIS Worldwide Conference 2026, організована Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США. Участь у заході взяли представники керівництва американського розвідувального співтовариства, командувань ЗС США, Об'єднаного штабу та країн розвідувального альянсу "П'ять очей".

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Головною темою конференції стала розвідка нового покоління та використання технологій для підвищення бойової ефективності. Одне з ключових завдань – максимально скоротити проміжок між отриманням інформації та ухваленням військового рішення.

Директор Розвідувального управління Міністерства оборони США генерал-лейтенант Дж. Адамс, відкриваючи конференцію, заявив, що Китай залишається головним орієнтиром американського оборонного планування.

Водночас серед загроз він назвав розвиток російських ядерних, підводних, космічних і кібернетичних можливостей, активність пов'язаних з Іраном формувань на Близькому Сході, а також діяльність наркотерористичних мереж у Західній півкулі.

За його словами, сучасні конфлікти дедалі більше пов'язані між собою, тому аналізувати загрози виключно в межах окремих регіонів стає складніше.

Одним із ключових напрямів розвитку американської розвідки назвали швидке об'єднання та перевірку великих масивів інформації.

Адамс окреслив шість технологічних завдань для нової архітектури:

автоматизована перевірка даних із відкритих джерел;

взаємосумісність розвідувальних систем;

впровадження принципу «нульової довіри»;

використання спільних хмарних сервісів ідентифікації та шифрування;

створення захищених віртуальних середовищ для роботи із секретними даними;

модернізація мережі JWICS та розвиток периферійних обчислень для роботи за нестабільного зв'язку.

Одним із практичних елементів нової системи стала MARS – пріоритетне джерело інформації про озброєння та військові спроможності іноземних держав. Її дані разом з іншими ресурсами розвідувального співтовариства об'єднує Common Intelligence Feed.

Особливу роль у цьому процесі відіграє штучний інтелект. За словами директора РУМО, використання ШІ вже дозволило скоротити пошук необхідної аналітичної інформації з кількох годин до кількох хвилин.

Окремо на конференції обговорювали використання комерційно доступної інформації. Йдеться про супутникові знімки, дані про судноплавство, публікації в соціальних мережах та інші відкриті джерела.

Їх автоматична перевірка, зіставлення та аналіз, за оцінкою американського військового керівництва, можуть стати одним із фундаментів розвідки наступного десятиліття.

США прагнуть створити цифровий розвідувальний контур, у якому дані з різних джерел швидко об'єднуються, перевіряються за допомогою алгоритмів і перетворюються на інформацію для ухвалення оперативних рішень.