Американська прокатна компанія придбала права на показ фільму Євгена Афінеєвського про українських дітей 

Американська компанія Briarcliff Entertainment придбала права на північноамериканський показ фільму «Ash and Crayons» (Попіл і олівці) Євгена Афінеєвського, пише The Hollywood Reporter.
Премʼєра стрічки відбудеться 20 листопада та буде приурочена до Всесвітнього дня захисту дітей.
«Ash and Crayons» – документальна стрічка про сімох українських дітей, чиї життя кардинально змінила російсько-українська війна – зокрема тих, хто зазнав серйозних травм та примусову депортацію. Фільм поєднує кадри, відзняті в форматі verité (правдиве кіно) – французького експериментального напряму в документалістиці, та анімацію, створену українськими художниками.
«Для мене велика честь поділитися натхненними історіями цих неймовірних дітей. Як вони нам сказали: «Навіть зламані олівці можуть розфарбовувати»», – ділиться Афінеєвський.
Один з продюсерів фільму Кевін Гетц зазначив, що фільм показує надію та стійкість.
«Це фільм про надію та стійкість, про здатність, так би мовити, бачити за межами «попелу»», – каже Кевін Гетц.
Про Євгена Афінеєвського:
- ізраїльсько-американський режисер українського походження;
- режисер фільмів «Зима у вогні: Боротьба України за свободу» (2015), «Сльози з Сирії» (2017), «Франциск» (2020) та «Свобода у вогні» (2022), «Діти у вогні» (2025);
- у 2015-му році був нагороджений відзнакою Президента України – хрестом Івана Мазепи;
- у 2016-му році був номінований на премію «Оскар» за стрічку «Зима у вогні».