Американська прокатна компанія придбала права на показ фільму Євгена Афінеєвського про українських дітей 

Премʼєра стрічки відбудеться у Всесвітній день захисту дітей.

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Американська компанія Briarcliff Entertainment придбала права на північноамериканський показ фільму «Ash and Crayons» (Попіл і олівці) Євгена Афінеєвського, пише The Hollywood Reporter.

Премʼєра стрічки відбудеться 20 листопада та буде приурочена до Всесвітнього дня захисту дітей.

«Ash and Crayons» – документальна стрічка про сімох українських дітей, чиї життя кардинально змінила російсько-українська війна – зокрема тих, хто зазнав серйозних травм та примусову депортацію. Фільм поєднує кадри, відзняті в форматі verité (правдиве кіно) – французького експериментального напряму в документалістиці, та анімацію, створену українськими художниками.

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«Для мене велика честь поділитися натхненними історіями цих неймовірних дітей. Як вони нам сказали: «Навіть зламані олівці можуть розфарбовувати»», – ділиться Афінеєвський.

Один з продюсерів фільму Кевін Гетц зазначив, що фільм показує надію та стійкість.

«Це фільм про надію та стійкість, про здатність, так би мовити, бачити за межами «попелу»», – каже Кевін Гетц.

Про Євгена Афінеєвського: