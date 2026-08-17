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Німецько-український фільм «Я рідко прокидаюсь мріючи» отримав відзнаку в Локарно

Стрічка отримала відзнаку The Environment is Quality of Life.

CultHub
Німецько-український фільм «Я рідко прокидаюсь мріючи» отримав відзнаку в Локарно
Кадр з фільму 'Я рідко прокидаюсь мріючи'.
Фото: locarnofestival

На 79-му Міжнародному кінофестивалі в Локарно молодіжне журі відзначило фільм «I Rarely Wake Up Dreaming» (Я рідко прокидаюсь мріючи) німецької режисерки Ізабель Штевер та української сценаристки Анни Мєлікової нагородою The Environment is Quality of Life (Довкілля – це якість життя), пише The Hollywood Reporter.

Стрічка «I Rarely Wake Up Dreaming» заснована на реальних подіях та розповідає історію української квір-пари. Оля завжди ідентифікувала себе як лесбійка, а тепер живе зі своїм хлопцем Олегом, який нещодавно здійснив гендерний перехід. Ці зміни перетинаються з повномасштабним російським вторгненням. Спроба евакуюватися з Києва ускладнюється суворою паспортною політикою та системною трансфобією. Фільм має на меті розповісти про внутрішні та зовнішні трансформації, а також про те, як суспільство окреслює межі між чоловічим і жіночим.

Головні ролі виконали Таня Миронишева (Оля) та Маркус Брайт (Олег). У другорядних ролях зіграли Ірина Мак, Віктор Жданов, Майя Соболевська, Марія Миронишева та Олександр Рудницький.

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Фільм створили у співпраці продюсерської компанії X-Filme німецького режисера і сценариста Тома Тиквера й української компанії 2Brave Productions Ольги Брегман і Наталії Лібет.

У рамках фестивалю також відбулась світова премʼєра фільму «Демони» Наталки Ворожбит, у якому свою останню головку роль зіграла Руслана Писанка. Акторка пішла з життя в липні 2022 року.

Фестиваль у Локарно тривав з 5 до 15 серпня.

Нагадаємо, північноамериканська премʼєра фільму «I Rarely Wake Up Dreaming» відбудеться у програмі Main Slate кінофестивалю у Нью-Йорку, що триватиме з 25 вересня до 12 жовтня.

Про Міжнародний кінофестиваль у Локарно:

  • щорічний кінофестиваль у Швейцарії;
  • заснований у 1946-му році, є одним з найстаріших кінофестивалей у світі поряд з Венеційським, Каннським і Карловими Варами;
  • головна нагорода за найкращих фільм – Золотий леопард.

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