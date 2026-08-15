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У Львові раптово померла відома мисткиня та майстриня витинанки Дарія Альошкіна

Витинанки Альошкіної відомі далеко за межами України.

У Львові раптово померла відома мисткиня та майстриня витинанки Дарія Альошкіна
Дарія Альошкіна
Фото: Гордій Старух

У Львові 15 серпня раптово померла  мисткиня та майстриня витинанки Дарія Альошкіна. Їй було 44 роки.

Про смерть художниці повідомив в Instagram її чоловік, музикант Гордій Старух. 

"Сьогодні моя любляча дружина, та матір трьох моїх дітей, мисткиня світового рівня раптово відійшла у засвіти", – написав Старух.

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Деталі щодо прощання та поховання він пообіцяв повідомити згодом.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що Львівщина та Україна втратили талановиту художницю, яка поєднувала українську традицію із сучасним мистецтвом.

"Її витинанки знають далеко за межами України. У них оживає наша культура, пам’ять, символи та краса, яку Дарія вміла побачити й передати іншим", – написав Козицький.

Роботи майстрині допомагали людям у різних країнах відкривати для себе українську культуру та її багатство, зауважив голова ОВА.

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