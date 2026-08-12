У Кельні та Дюссельдорфі виконають музичні твори українських класиків 

Концерти мають на меті підкреслити звʼязок між Україною та Європою.

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У Кельні та Дюссельдорфі (Німеччина) прозвучать твори українських композиторів Віктора Косенка, Василя Барвінського, Федора Якименка та Сергія Борткевича в рамках третього фестивалю української камерної музики «Sounds of Ukraine» (Звуки України), йдеться на сайті фестивалю.

За словами арт-директорки заходу Віоліни Петриченко, цьогоріч «Sounds of Ukraine» має на меті підкреслити звʼязок між Україною та Європою.

«Кожен концерт поєднуватиме українського композитора з європейським митцем, відкриваючи спільні мистецькі лінії та джерела натхнення», – пояснює Петриченко.

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22 серпня Апостольській церкві в Кельні відбудеться концерт «Віктор Косенко & Фридерик Шопен (Польща)». Захід буде присвячено фортепіанним сонатам обох митців.

23 серпня у програмі концерту заплановані фортепіанні тріо Василя Барвінського та Антоніна Дворжака (Чехія).

Концерт «Василь Барвінський & Антонін Дворжак» мав бути заключним у цьому сезоні, проте фестиваль продовжили з додатковим музичним виступом у Дюссердольфі.

24 вересня о 19.00 у Bechstein Centrum відбудеться концерт «Von Kharkiw bis Paris» (З Харкова до Парижа), присвячений музиці харківських композиторів Федора Якименка та Сергія Борткевича.

Як йдеться в описі, життя обох митців формувалося міграцією та культурним розмаїттям. Вони провели значну частину свого життя за межами Батьківщини, працюючи в таких містах як Париж, Берлін та Відень. Їхня музика поєднує українські музичні традиції з музичними течіями Європи, одночасно досліджуючи теми дому, пам'яті та художньої ідентичності.

Крім цього, у програмі концерту заплановані виконання творів європейських композиторів Роберта Шумана (Німеччина) та Клода Дебюссі (Франція).

Зокрема йдеться про «діалог» між «Фантастичними п'єсами» (Fantasiestücke) Шумана та «Фантастичними п'єсами» Борткевича.

«Ці два цикли не лише мають однакову назву, але й демонструють чіткий художній зв'язок», – зазначають на сайті.

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Водночас наголошують, що імпресіонізм Дебюссі відкриє нові перспективи на музику Якименка та Борткевича. А «Clair de lune» (Місячне сяйво) Якименка розкриє тонкі зв’язки з французькою музичною традицією.

Благодійний фестиваль «Sounds of Ukraine» триває з 5 березня. Окрім Якименка та Борткевича, у програмі також звучала музика українського композитора Валентина Сильвестора. Зібрані під час фестивалю кошти обіцяють передати на допомогу Україні.

Серед музикантів цього сезону – Віоліна Петриченко (фортепіано), Катерина Костюк (скрипка), Назарій Пилатюк (скрипка), Ростислав Федина (фортепіано), Олександр Олійник (фортепіано) та учасники Lemberger Trio – Марія Федина (фортепано), Катерина Шалайська (скрипка) та Модест Менцінський (віолончель).

Про фестиваль «Sounds of Ukraine»: