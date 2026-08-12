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У Загребі знімають фільм «Зміїний острів» про витік з газопроводу «Північний потік»

Під час знімань помітили чоловіків в українській військовій формі, Едрієна Броуді та Шона Пенна.

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У Загребі знімають фільм «Зміїний острів» про витік з газопроводу «Північний потік»
Шон Пенн у Загребі на знімальному майданчику
Фото: Marko Seper/PIXSELL

10-го серпня в центрі Загребу тривали знімання фільму «Зміїний острів» американського режисера Дуга Лаймана про витік з газопроводу «Північний потік», пише Danas.

Під час знімання перед готелем Esplanade стояли «озброєні» чоловіки в українській військовій формі, а уздовж сусідньої вулиці Міхановича встановили барикади та мішки з піском. 

Там також помітили лавреата премії «Оскар» Едрієна Броуді та американського актора Шона Пенна.

Фільм «Зміїний острів» розповідатиме про диверсію на газопроводі «Північний потік» із Росії до Німеччини у Балтійському морі. У центрі стрічки буде таємна команда українських водолазів. Дата виходу фільму поки невідома.

Про витік з газопроводу «Північний потік»:

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