У Загребі знімають фільм «Зміїний острів» про витік з газопроводу «Північний потік»

10-го серпня в центрі Загребу тривали знімання фільму «Зміїний острів» американського режисера Дуга Лаймана про витік з газопроводу «Північний потік», пише Danas.
Під час знімання перед готелем Esplanade стояли «озброєні» чоловіки в українській військовій формі, а уздовж сусідньої вулиці Міхановича встановили барикади та мішки з піском.
Там також помітили лавреата премії «Оскар» Едрієна Броуді та американського актора Шона Пенна.
Фільм «Зміїний острів» розповідатиме про диверсію на газопроводі «Північний потік» із Росії до Німеччини у Балтійському морі. У центрі стрічки буде таємна команда українських водолазів. Дата виходу фільму поки невідома.
Про витік з газопроводу «Північний потік»:
- у вересні 2022-го року з газопроводу «Північний потік» у Балтійському морі стався витік газу;
- за даними прокуратур Швеції та Данії вибухи сталися внаслідок диверсії;
- у березні 2023-го року Президент України Володимир Зеленський заперечив причетність українців до вибухів;
- європейські слідчі закидали Польщі перешкоджання розслідуванню;
- у серпні 2024-го року Німеччина видала ордер на арешт громадянина України.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву;
- у листопаді 2024-го року Генпрокуратура Німеччини заявила, що встановила особи двох підозрюваних у підриві «Північних потоків». Водночас особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією залишалися предметом розслідування;
- у серпні 2025-го року в Італії затримали українця, якого вважають причетним о підриву. У вересні того ж року у Польщі затримали другого українця, підозрюваного у підриві.
- 9 липня 2026-го року Офіс генерального прокурора заявив, що не встановив причетності України до підриву газопроводів «Північний потік» на даному етапі слідства.