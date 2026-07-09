Офіс генпрокурора на цьому етапі слідства не встановив причетності України до підриву «Північних потоків»

Офіс генерального прокурора на даному етапі слідства не встановив причетності України до підриву газопроводів «Північний потік». 9 липня ОГП опублікував заяву про проміжні результати опрацювання інформації про диверсію.

Слідчі й інші процесуальні дії, зокрема допит свідків та отримання важливої для з'ясування обставин інформації, ще триває. Станом на зараз відповідальність України за підрив не встановлена.

«За результатами ВЖЕ проведеної роботи та отриманої інформації, на даний час, не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення цих протиправних дій держави Україна, її уповноважених органів чи посадових осіб, а також про надання ними від імені України будь-яких наказів, доручень, розпоряджень або вказівок щодо вчинення підриву зазначених газопроводів. Водночас дослідження цих обставин ще не завершене та триває збір необхідних доказів та їх дослідження», – йдеться у повідомленні.

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ОГП взяв до уваги повідомлення німецької прокуратури про скерування обвинувального акту в справі про підрив до суду. І наголосив, що висунення обвинувачення не є встановленням вини чи остаточною оцінкою обставин.

«Українська сторона продовжує взаємодію з ВІДПОВІДНИМИ німецькими органами. Зокрема у межах виконання запиту з боку останніх здійснюються необхідні слідчі та процесуальні дії. Про результати їх проведення одразу буде повідомлено ВІДПОВІДНІ органи Німеччини. УКРАЇНА ГОТОВА ДОПОМОГТИ ВСТАНОВЛЕННЮ ВСІХ ПРАВДИВИХ ОБСТАВИН», – заявили в Офісі генпрокурора.

Відомості за фактом підриву газопроводів Nord Stream 1 та Nord Stream 2 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У межах зазначеного кримінального провадження до відповідних органів Німеччини направлять запит про створення спільної слідчої групи з метою оперативного обміну інформацією.

Контекст

Цього місяця німецька прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву двох ниток газопроводу, яким до повномасштабної війни російський газ постачали до країн Євросоюзу. Це перше обвинувачення по цій справі.

Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними. Український президент заперечував причетність українців до підриву. Європейські слідчі закидали Польщі перешкоджання розслідуванню.

У листопаді 2023 року Washington Post писала, що до підриву може бути причетний ексрозвідник Роман Червінський.

У листопаді 2024 року Генпрокуратура Німеччини заявила, що встановила особи двох підозрюваних у підриві “Північних потоків”. Водночас особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією є предметом розслідування, що тривав.