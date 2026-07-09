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Прем'єр Албанії виправдався за рішення інвестувати державні гроші в концерт Каньє Веста

Інші демократичні держави намагаються ізолюватися від скандального виконавця.

Прем'єр Албанії виправдався за рішення інвестувати державні гроші в концерт Каньє Веста
Каньє Вест
Фото: EPA/UPG

Очільник албанського уряду Еді Рама пояснив, навіщо вирішив виділити 4 мільйони євро бюджетних коштів на проведення поблизу Тірани концерту скандально відомого виконавця Каньє Веста.

Як пише Deutsche Welle, політик, який останнім часом зазнає тиску через зведення в країні розкішного курорту на гроші зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, пояснив інвестиції у концерт потенційним прибутком у 100 мільйонів євро для Албанії за рахунок приїзду відвідувачів заходу із 80 держав світу.

Водночас суспільне обурення викликає не лише факт використання грошей з бюджету на шоу, але й дозвіл Каньє Весту взагалі перебувати на території Албанії. Чимало європейських країн вважають репера небажаною особою.

Вест фактично зазнав вигнання з публічного життя через свої заяви відверто антисемітського та нацистського характеру. Він публікував пости на підтримку Адольфа Гітлера і використовував у побуті символіку Третього Рейху. 

Пізніше музикант заявив, що усі його скандальні витівки були проявом біполярного розладу і офіційно вибачився за свою поведінку.

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