СЗРУ: Казахстан ухвалив нову конституцію і поволі віддаляється від Росії

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Казахстан ухвалив нову конституцію і віддаляється від проросійського курсу.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України.

1 липня в Казахстані офіційно набула чинності нова конституція. Основні інституційні зміни передбачають заміну двопалатного парламенту Курултаєм, запровадження посади віцепрезидента та створення Народної ради Казахстану, вищого консультативного органу, покликаного представляти інтереси народу у сфері державного управління.

Стали жорсткішими норми щодо подвійного або множинного громадянства. Наявність паспорта іншої держави тепер є підставою для припинення казахстанського громадянства.

Відтепер казахська мова зберігає статус єдиної державної, натомість російська офіційно використовується в державних організаціях та органах місцевого самоврядування «поряд» із казахською. Раніше, використання російської мови була «нарівні» з казахською.

"Нова конституція фактично створює для Токаєва інституційну основу для перезавантаження влади та поступового дистанціювання від рф без прямої конфронтації. Правка щодо статусу російської мови має переважно символічне значення, однак цілком може стати маркером поступового звуження російського гуманітарного впливу в Казахстані", - зазначили в СЗРУ.