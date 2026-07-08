Трамп заявив про можливі нові удари США по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть вже найближчим часом завдати нових ударів по Ірану.

Про це він сказав під час саміту НАТО в Анкарі, пише LB.ua.

"Ймовірно, ми знову сильно вдаримо по них сьогодні ввечері. Я дам їм невеличке попередження: сьогодні ввечері ми вдаримо по них сильно. Але подивимося, як усе складеться", – зазначив лідер США.

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Президент США також наголосив, що головною метою Вашингтона є недопущення появи в Ірану ядерної зброї.

"У нас буде зустріч, і ми будемо говорити про денуклеаризацію Ірану, тому що в цьому і полягає війна. Насправді це війна за денуклеаризацію Ірану. Мова не про зміну режиму... Мова про те, що ми не хочемо, щоб вони мали ядерну зброю, і це денуклеаризація. І я думаю, що ми досягли значного прогресу", – заявив Трамп.

Раніше президент США повідомив про припинення перемир’я. За його словами, американські військові вже атакували близько 80 цілей в Ірані у відповідь на удари по трьох кораблях в Ормузькій протоці.

У відповідь Іран пригрозив розширенням конфлікту. У Тегерані заявили, що у разі нових атак можуть завдати ударів по життєво важливих інтересах США та їхніх союзників, а також вдатися до кроків, які можуть вплинути на світові поставки нафти, зокрема через Ормузьку протоку та регіон Червоного моря.

Після кількох місяців ескалації у червні США та Іран за посередництва Катару уклали тимчасовий меморандум про взаєморозуміння. Він передбачав припинення бойових дій, часткове пом'якшення санкцій проти іранського нафтового експорту та початок переговорів щодо повноцінної угоди, зокрема стосовно ядерної програми Ірану.