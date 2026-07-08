Reuters: Китай може обмежити доступ іноземців до своїх найпотужніших моделей ШІ

Китайська влада розглядає можливість обмежити доступ закордонних користувачів до своїх найсучасніших моделей штучного інтелекту, включно з тими, які ще не вийшли на ринок. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три поінформовані джерела.

За їхніми словами, протягом останнього місяця Міністерство комерції Китаю провело відповідні зустрічі з представниками Alibaba, ByteDance та стартапу Z.ai. На них обговорювали можливі обмеження для передових моделей ШІ, а також посилення відповідальності за витік або крадіжку AI-технологій, прирівнявши такі дії до порушення законів про національну безпеку.

Остаточного рішення поки немає. Таким чином Пекін, як і США, дедалі більше розглядає передовий штучний інтелект як стратегічний актив, що потребує державного контролю.