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Reuters: Китай може обмежити доступ іноземців до своїх найпотужніших моделей ШІ

Також розглядають посилення відповідальності за витік або крадіжку AI-технологій.

Reuters: Китай може обмежити доступ іноземців до своїх найпотужніших моделей ШІ
Значок китайського додатка DeepSeek на екрані мобільного телефону
Фото: EPA/UPG

Китайська влада розглядає можливість обмежити доступ закордонних користувачів до своїх найсучасніших моделей штучного інтелекту, включно з тими, які ще не вийшли на ринок. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три поінформовані джерела.

За їхніми словами, протягом останнього місяця Міністерство комерції Китаю провело відповідні зустрічі з представниками Alibaba, ByteDance та стартапу Z.ai. На них обговорювали можливі обмеження для передових моделей ШІ, а також посилення відповідальності за витік або крадіжку AI-технологій, прирівнявши такі дії до порушення законів про національну безпеку.

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Остаточного рішення поки немає. Таким чином Пекін, як і США, дедалі більше розглядає передовий штучний інтелект як стратегічний актив, що потребує державного контролю.

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