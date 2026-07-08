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Болгарія готова ремонтувати військову техніку для України, - Радєв

Прем’єр-міністр пояснив, що країна вичерпала можливості надавати Україні зброю, але може ремонтувати  техніку в рамках військово-технічної підтримки.

Болгарія готова ремонтувати військову техніку для України, - Радєв
Румен Радєв
Фото: Пресслужба президента Болгарії

Болгарія вичерпала можливості надавати Україні зброю, але готова ремонтувати українську військову техніку в рамках військово-технічної підтримки.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радєв, повідомляє Укрінформ.

"Ми вичерпали наші можливості надавати військову підтримку. Я маю на увазі зброю та боєприпаси зі складів болгарських збройних сил. Ми надали 13 пакетів. У нас більше немає нічого, що можна було б постачати Україні", – пояснив Радєв.

Він наголосив, що Болгарія продовжуватиме надавати Україні технічну військову допомогу, тобто країна гарантує, що може  прийняти військову техніку для ремонту в Болгарії.

  • 7-8 липня Анкара приймає 36-й саміт НАТО. 7 липня в рамках саміту відбувся форум оборонної промисловості, на якому було оголошено низку контрактів на спільне виробництво озброєння на десятки мільярдів доларів.
  • Президент Володимир Зеленський, який прибув в Анкару, заявив, що головне завдання України на саміті НАТО - більше ППО й посилення дипломатичних позицій. 
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