Великобританія і Нідерланди підписали угоду про спільні військово-морські сили

Кожна з країн отримає по чотири кораблі, які стануть основою посилених британсько-нідерландських десантних сил.

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Велика Британія та Нідерланди підписали угоду про створення нового морського партнерства, у межах якого обидві країни отримають сучасні десантні транспортні кораблі.

Про це передає "Європейська правда", посилаючись на заяву британського уряду.

Відповідну угоду уклали 7 липня на полях саміту НАТО в Анкарі. Кораблі, спроєктовані за нідерландським зразком, будуть побудовані на британських верфях у співпраці з нідерландськими підприємствами в рамках угоди на суму 2,4 млрд фунтів стерлінгів.

Як йдеться в заяві, кожна країна отримає по чотири кораблі, які стануть основою посилених британсько-нідерландських десантних сил. Судна завдовжки близько 160 метрів і водотоннажністю 15 тисяч тонн зможуть перевозити військових, техніку, обладнання та безпілотні системи.

Кораблі матимуть спеціально розроблені льотні палуби для експлуатації дронів дальнього радіусу дії та автономних систем.