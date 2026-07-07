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«Ми досягли своєї межі»: Нідерланди заявили, що вичерпали можливості для прямої військової підтримки України

Зокрема, країна не зможе передати Україні ракети для систем Patriot.

«Ми досягли своєї межі»: Нідерланди заявили, що вичерпали можливості для прямої військової підтримки України
Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус
Фото: EPA/UPG

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгьоз-Зегеріус заявила, що країна більше не має можливостей для надання Україні додаткової прямої військової допомоги, передає Bloomberg.

В інтерв'ю на полях саміту вона зазначила, що закликатиме інші країни посилити підтримку України, однак Нідерланди вже зробили все, що могли.

«У нас, як у Нідерландів, більше немає можливостей, тому що ми вже зробили дуже багато», — сказала вона.

На запитання щодо нових прохань України про передачу ракет для систем Patriot міністерка відповіла: «Ми досягли своєї межі».

Bloomberg зазначає, що на четвертому році повномасштабної війни Росії проти України Київ стикається з труднощами у перехопленні російських балістичних ракет і гостро потребує додаткових ракет-перехоплювачів. Напередодні саміту НАТО в Анкарі президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників із проханням передати більше таких ракет зі своїх запасів.

Нідерланди вже витратили 9,1 млрд євро (10,4 млрд доларів) на військову підтримку України, а також запланували ще 11,6 млрд євро відповідних видатків. Крім того, країна зобов'язалася виділити 1 млрд євро на програму PURL, у межах якої європейські союзники оплачують закупівлю для України озброєння американського виробництва.

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