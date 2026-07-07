У червні Сили оборони уразили 15 мостів на окупованих територіях, - Міноборони

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Сили оборони у червні продовжили системну кампанію ураження оперативного тилу противника засобами middle strike. Серед іншого захисники сфокусувались на ударах по мостах, які ворог використовує для перекидання техніки, боєприпасів та живої сили.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Серед пріоритетних цілей у червні була російська логістика. Упродовж місяця завдано ударів по 15 мостах (8 залізничних та 7 автомобільних) на тимчасово окупованих територіях:

ТОТ АР Крим – 4 (Роздольне, Воїнка, Владиславівка, Ічки);

Запорізька область – 4 (Петерсгаген, Василівка, річка Корсак, Азовське);

Херсонська область – 3 мости (Ставки, Генічеська протока, Чонгар);

Донецька область – 2 (Гранітне, Новоазовськ);

Луганська область – 2 (річка Айдар, річка Луганчик).

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Мости є важливими артеріями російської військової логістики ворога.

Також протягом червня було уражено загалом 9 обʼєктів протиповітряної оборони та повʼязаної радіолокаційної інфраструктури:

4 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» (Видне, ТОТ АР Крим, район Керченської протоки (дві одиниці), Феодосія, Долинське (Запорізька область);

3 зенітні ракетні комплекси С-400 (район Керченської протоки – дві одиниці озброєння та радіолокаційна станція зі складу ЗРК);

радіотехнічна система ближньої навігації РБСН-4Н (аеродром «Саки»);

радіолокаційна станція «Небо» (район Керчі);

радіолокаційний комплекс «Скала-М» (район Керчі).

У Міноборони зазначили, що ці операції є частиною системної стратегії, спрямованої на створення «сліпих зон» у захисті ворога.

Також у червні було зафіксовано понад 30 уражень складів різного типу, на яких зберігалися:

матеріально-технічні засоби;

паливно-мастильні матеріали;

БпЛА;

боєприпаси.

Крім того, завдано удари по більш ніж 40 пунктах управління БпЛА, а також 15 командних та командно-спостережних пунктів.