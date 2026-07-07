Експосадовців Міноборони та Генштабу судитимуть у справі про розтрату 500 тонн пального для ЗСУ

Підозрювані штучно створювали потребу в бензині та дизельному пальному для військової частини.

Колишніх посадовців Міноборони, Генштабу та військової частини судитимуть у справі про продаж стороннім особами майже 500 тонн пального для ЗСУ.

Про це йдеться в Офісі генпрокурора.

Прокурори Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох посадовців оборонного сектору.

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Серед обвинувачених: двоє колишніх начальників підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ, начальник служби пально-мастильних матеріалів військової частини і начальник пункту заправки пальним.

За версією обвинувачення, у 2022–2025 роках вони штучно створювали потребу в бензині та дизельному пальному для військової частини. У службових документах зазначали, що пальне необхідне для заходів бойової підготовки. Фактично такі заходи не проводилися, а паливно-мастильні матеріали за призначенням не використовувалися.

Щоб приховати схему, оформлювали фіктивні накладні та звіти про рух військового майна. Після цього пальне, отримане за підробленими документами, продавали, а гроші розподіляли між учасниками схеми.

Загалом учасники схеми незаконно заволоділи понад 132,7 тонни автомобільного бензину та понад 364,5 тонни дизельного пального загальною вартістю понад 47 млн грн.