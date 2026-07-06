Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Тернопільщині викрили незаконне виробництво тютюну

Вилучено понад 3,3 тонни тютюнової сировини.

На Тернопільщині викрили незаконне виробництво тютюну
Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

На Тернопільщині, у селі Дністрове Чортківського району, викрили незаконне виробництво тютюну.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 3,3 тонни тютюнової сировини - тютюн промислового виробництва. 

Реклама

Вилучено спеціальне обладнання, яке використовували для підготовки, обробки та подрібнення тютюну: сушарку, тютюно-подрібнювальний верстат і обладнання для зв’язування тютюнової сировини.

Особі повідомили про підозру за незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів.

  • Детективи БЕБ викрили схему продажу цукру за готівку і без податків на 73 млн грн. Продали понад 20 тисяч тонн цукру орієнтовною вартістю близько 439 млн грн.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies