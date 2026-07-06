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На Тернопільщині, у селі Дністрове Чортківського району, викрили незаконне виробництво тютюну.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 3,3 тонни тютюнової сировини - тютюн промислового виробництва.

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Вилучено спеціальне обладнання, яке використовували для підготовки, обробки та подрібнення тютюну: сушарку, тютюно-подрібнювальний верстат і обладнання для зв’язування тютюнової сировини.

Особі повідомили про підозру за незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів.