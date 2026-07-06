Армія РФ завдала авіаудару по середмістю Херсона

Російські війська скинули дві авіабомби на торговельно-розважальний центр у середмісті Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 16:20 російські війська завдали авіаудару по середмістю Херсона. Окупанти скинули дві керовані авіабомби на торговельно-розважальний центр", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок влучань будівля зазнала серйозних руйнувань.
Меддопомога знадобилась 47-річній жінці. Вона отримала вибухову травму та контузію. Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.
- На Херсонщині унаслідок російських обстрілів двоє людей загинули, 17 поранені, серед постраждалих – діти.