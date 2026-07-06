Армія РФ завдала авіаудару по середмістю Херсона

Ворог скинув дві авіабомби на торговельно-розважальний центр.

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Російські війська скинули дві авіабомби на торговельно-розважальний центр у середмісті Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 16:20 російські війська завдали авіаудару по середмістю Херсона. Окупанти скинули дві керовані авіабомби на торговельно-розважальний центр", – ідеться у повідомленні.

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